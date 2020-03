Futlama? Internautas não perdoam palco de jogo de futebol de areia

O palco do Desafio dos Campeões do futebol de areia, entre Brasil e Portugal, virou alvo de piada dos internautas após as fortes chuvas que caem na cidade de Santos, em São Paulo, transformarem o campo em um grande lamaçal. Vários espectadores brincaram dizendo que se tratava de uma nova modalidade: Futlama.

"Na minha cidade, Macapá, quando a maré do rio Amazonas está baixa, chamamos isso de Futlama", disse um usuário do Twitter. "Vendo isso eu lembro da minha infância", escreveu outro.

Apesar das dificuldades, a seleção brasileira venceu o confronto contra o atuais campeões mundial por 4 a 3, de virada. Mesmo sem contar com Jordan, considerado o melhor do mundo, Portugal abriu 3 a 0 no placar, principalmente inspirados pelos irmãos gêmeos brasileiros Bê e Léo Martins.

E foi exatamente quando a chuva deu um descanso e o sol apareceu que a seleção brasileira reagiu. Catarino, Filipe (duas vezes), Rodrigo fizeram os gols que garantiram a vitória.

Curtindo um #FutLama na orla de Macapá. Invejosos vão dizer que é futebol de areia. ???? pic.twitter.com/rXwwRGgXen — ®Reginaldo ©Conceicão (@re6i) March 1, 2020

Brasil e Portugal estão jogando Futlama. O negócio tá pior do que aqueles campos de várzea e comunidades que a gente conhece. #FutAreiaNoVE pic.twitter.com/I2gXZLKErq — André Leonardo (@andreleonardo02) March 1, 2020

São as águas de março fechando o verão é promessa de vida no seu coração... #FutAreiaNoVe #Futlama #Lamabol pic.twitter.com/I8k9lEgJ16 — Romão Diaz (@RomaoOficial) March 1, 2020