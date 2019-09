Torneio de futsal masculino tem arbitragem feminina pela 1ª vez no Brasil

As árbitras que foram escaladas para a partida entre Confiança-SE e Correas-RJ neste sábado, pela Taça Brasil de Clubes Sub-15, entraram para a história. Essa foi a primeira vez que um quadro de arbitragem exclusivamente feminino ficou no comando de uma competição masculina de futsal no Brasil.

A partida, que aconteceu no Recife, contou com onze mulheres no comando dentro e fora da quadra. Sendo elas, Anelize, Ana Lourdes, Gilvânia, Fernanda, Gisele, Katiucia, Laura, Mayara e Maria de Fátima, Ruthyanna e Tiara.

"A gente está fazendo parte de um momento histórico. É um passo muito grande que estamos dando para que nosso quadro se fortaleça e evolua. Serve para que as pessoas parem de olhar a gente com outros olhos, com um olhar machista. Estamos provando aqui que temos potencial e podemos ter a mesma evolução que o quadro masculino," disse Ruthyanna em entrevista ao Globoesporte.com.

No total, foram escaladas sete árbitras e quatro anotadoras e cronometristas durante as 25 partidas disputadas pela Taça Brasil. "O que estava faltando era a oportunidade e ela veio. Estamos mostrando que podemos corresponder, que temos potencial. A tendência agora é que evolua cada vez mais, que as oportunidades cada vez mais apareçam e em momentos igualitários, assim como acontece com o quadro masculino", ressaltou Ruthyanna.

Em quadra, o Confiança-SE venceu a disputa por 4 a 3.