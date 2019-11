Gabigol é o jogador mais pesquisado pelos brasileiros na internet

O atacante Gabigol foi o jogador mais pesquisado pelos brasileiros na internet. Estudo realizado pela SEMrush, entre janeiro e setembro deste ano, mostra o artilheiro do Flamengo com uma média mensal de 217 mil buscas em seu nome. Os dados apuram pesquisas feitas em mecanismos como Google e Bing.

O segundo jogador mais procurado também é do Flamengo: o meia uruguaio Arrascaeta, com média de 167 mil buscas. Em seguida aparecem Alexandre Pato, do São Paulo, Everton Cebolinha, do Grêmio, e Fagner, do Corinthians (veja os dez mais pesquisados abaixo).

Em relação aos clubes, o mais procurado foi o Flamengo. Líder do Campeonato Brasileiro e na final da Copa Libertadores, o Rubro-Negro teve média mensal de 18,7 milhões buscas. Em segundo lugar está o Palmeiras, com média de 11,6 milhões de buscas.

JOGADORES (média de buscas mensais de janeiro a setembro de 2019)

1) Gabigol: 217 mil

2) Arrascaeta: 167 mil

3) Pato: 144 mil

4) Cebolinha: 81 mil

5) Fagner: 62 Mil

6) Paolo Guerrero: 61 mil

7) Cássio Ramos: 57 mil

8) Felipe Melo: 55 mil

9) Luiz Adriano: 51 mil

10) Ramires: 43 mil

TIMES (média de buscas mensais de janeiro a setembro de 2019)

1) Flamengo: 18,7 milhões

2) Palmeiras: 11,6 milhões

3) Corinthians: 11,3 milhões

4) Grêmio: 5,9 milhões

5) Cruzeiro: 4,6 milhões

6) Vasco: 4,3 milhões

7) São Paulo: 2,4 milhões

8) Fluminense: 2,3 milhões

9) Internacional: 1,9 milhões

10) Botafogo: 1,8 milhões