Gabigol tira onda após classificação do Flamengo: 'Tudo normal no RJ'

O atacante Gabigol tirou onda após a classificação do Flamengo para a final da Taça Guanabara. Em seu Instagram, o jogador escreveu a hashtag "Tudo Normal no RJ".

O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 2 na noite da última quarta-feira e se classificou para a decisão. Gabigol marcou o segundo da equipe rubro-negra, que chegou a abrir 3 a 0 e ficou ameaçada na etapa final.

Classificado para a final, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Boavista e Volta Redonda. As equipes se enfrentam no domingo, às 16h.