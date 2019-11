Galvão Bueno anuncia que voltará aos trabalhos em no máximo dez dias

O narrador Galvão Bueno anunciou nesta sexta-feira que em no máximo dez dias estará de volta aos trabalhos no Grupo Globo. Ele teve de passar por um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana em Lima, antes da final da Copa Libertadores da América.

"Estou no aeroporto em Congonhas pronto para pegar o avião e voltar para casa, em Londrina. Passo uma semana a mais em repouso e segundo meu médico terei vida normal daqui para frente. Em no máximo dez dias retorno para todas as atividades, volto a trabalhar. Que felicidade. Obrigado a vocês pelo carinho. Vida que segue, vida normal", afirmou Galvão, em vídeo publicado em seu Instagram.

Galvão teve um mal estar no último dia 21 e precisou ser substituído por Luis Roberto na narração da partida entre Flamengo e River Plate, pela final da Libertadores. Galvão foi levado para uma clínica em Lima e passou por um cateterismo.