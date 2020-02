Garoto aplica lindo lob em Federer em jogo-exibição; relembre

Existem cenas do esporte que merecem ser vistas e revistas. Uma delas foi o “ponto dos sonhos” que um garoto de 8 anos conseguiu em uma partida de exibição sobre o ídolo Roger Federer. O lance emocionante foi lembrado pelo ator Dan Stulbach em suas redes sociais nesta quarta-feira.

Era um jogo de exibição entre o número 3 do mundo e o búlgado Grigor Dimitrov em Nova Yorque, nos Estados Unidos. O jogo celebrava o Dia do Tênis em 2015.

No meio do terceiro set, Dimitrov deixou que um menino trocasse bolas com o ídolo. A “brincadeira” acontece com frequência nos jogos festivos. Depois de uma rápida troca de bolas, o garoto acertou um lob perfeito que encobriu o astro e surpreendeu até Roger Federer.

Dimitrov comemorou o lance do lado de fora da quadra. A torcida soltou um sonoro “oh”. O suíço ainda brincou com o juiz e tentou alegar que o lob que o garoto lhe aplicou havia saído e mostrou uma suposta marca de bola fora.

O duelo entre Roger Federer e Grigor Dimitrov terminou com vitória do búlgaro por 6/2, 1/6 e 7/5, mas foi a participação do garoto de 8 anos que tornou o jogo inesquecível.