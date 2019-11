Gato invade gramado, foge de seguranças e interrompe jogo de futebol americano

Um gato preto foi a grande surpresa da partida de segunda-feira entre New York Giants e Dallas Cowboys, pela NFL, principal liga de futebol americano. O animal entrou em campo no estádio MetLife, em East Rutherford, e obrigou a paralisação do jogo por alguns minutos, enquanto funcionários da arena tiveram de se desdobrar para conseguir retirá-lo do local.

A aparição surpresa do gato foi durante o segundo quarto da partida, que foi vencida pelos visitantes do Cowboys por 37 a 18. O árbitro Clay Martin interrompeu o andamento imediatamente. Mas o bicho foi insistente. Depois de correr pelo campo enquanto era perseguido por funcionário, ele pulou de plataforma de televisão e depois subiu o túnel.

O gato permaneceu a maior parte do tempo circulando na endzone, enquanto a torcida aplaudia e gritava. Logo depois de fugir de funcionários do estádio e de membros dos times, o animal deixou o gramado por uma das saídas, para delírio do público.