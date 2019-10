Glenda Kozlowski deixa o Grupo Globo após 23 anos de emissora

Glenda Kozlowski confirmou nesta sexta-feira (18) a sua saída do Grupo Globo após 23 anos na emissora. A apresentadora do programa Tá na Área, do SporTV, optou por não renovar o seu contrato.

Procura pela reportagem, a comunicação da Globo confirmou a saída de Glenda. "O Esporte da Globo e Glenda Kozlowski optaram, em comum acordo, por não renovar o contrato. Fred Ring continua como apresentador do Tá na Área", informou.

Glenda foi contratada pela Globo em 1996 para apresentar o Esporte Espetacular. De lá pra cá, ela passou por diversos programas e funções dentro do departamento esportivo da emissora. Entre as suas principais coberturas estão diversas transmissões olímpicas.

A última cobertura olímpica de Glenda foi em 2016, no Rio de Janeiro, quando ela se tornou a primeira mulher a ocupar um cargo na equipe de locutores esportivos da Globo. Em 2018, a ex-bodyboarder participou da cobertura da Copa do Mundo da Rússia.

De janeiro até setembro deste ano, Glenda comandava o Tá na Área. Vale lembrar que além dos programas esportivos, ela esteve à frente do Hipertensão e do Globo Mar.

Veja imagens de Glenda em coberturas esportivas: