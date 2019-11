Goiás brinca com boa atuação de Tadeu e Michael na vitória sobre o Inter

O goleiro Tadeu e o atacante Michael foram grandes responsáveis pela vitória por 2 a 0 do Goiás sobre o Internacional, na noite da última quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Após a partida, o clube esmeraldino brincou com a atuação da dupla.

No Twitter, o Goiás postou o vídeo do gol de Michael e chamou o atacante de "Robozinho Esmeraldino". É uma referência a Cristiano Ronaldo, chamado por muita gente de robô. Michael comemora igual ao craque português.

Em relação a Tadeu, o Goiás publicou uma imagem com a legenda "defina esse homem em uma palavra". Nos comentários, os torcedores elogiaram o goleiro. Os rivais até pediram a sua contratação para os respectivos clubes.

Com a vitória, o Goiás encostou na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. A equipe está a dois pontos justamente do Internacional, o oitavo colocado (último time a ter uma vaga).

