Halloween no esporte: atletas esbanjam criatividade nas fantasias

Muitos países celebram no dia 31 de outubro o Halloween, o famoso Dia das Bruxas. A tradição não é tão forte no Brasil, que também aproveita a data para homenagear o Saci. Mesmo assim, muitos atletas aproveitaram o momento para mostrar suas fantasias e esbanjar criatividade nas vestimentas em suas contas no Instagram.

Duda Amorim, uma das melhores jogadoras do mundo no handebol, posou com uma grande abóbora típica dessa festa. Quem também aproveitou para vestir uma fantasia de Hulk foi o lutador Junior Cigano, do UFC. Até craques estrangeiros do futebol se renderam ao Halloween, como Cristiano Ronaldo e Iker Casillas.