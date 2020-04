Hamilton participa de festival beneficente e exalta profissionais da saúde

Em isolamento social em sua residência, o hexacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton participou neste sábado do festival One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa), a maior "live" da história, que reúne artistas de todo o mundo.

Em sua curta aparição no festival, o piloto da Mercedes enalteceu a importância dos profissionais de saúde para o combate ao novo coronavírus e chamou a atenção do trabalho de uma médica de Milão, na Itália.

"Nas últimas semanas, nós vimos os profissionais de saúde do mundo inteiro mostrando muita força e coragem. Neste momento, eles estão dando suas vidas e isso não deve ser esquecido", afirmou Hamilton.

Recentemente, o piloto já havia feito publicações em suas redes sociais em que agradece o trabalho dos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia, a quem ele considera os "verdadeiros heróis". Hamilton também publicou mensagens em que detona as pessoas que têm ignorado a quarentena na Grã-Bretanha. O ex-jogador David Beckham foi outro astro do esporte a participar do evento.

Considerada a maior live da história, o festival tem a cantora Lady Gaga como curadora e reúne diversas estrelas da música, como Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder e Andrea Bocelli. O projeto musical foi criado para entreter os fãs e arrecadar fundos para ajudar pessoas afetadas pela covid-19.

Os músicos vão fazer as apresentações direto de suas casas, seguindo a orientação da entidade criadora, a ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os shows são exibidos pelo site oficial do festival e também têm transmissão com tradução simultânea pela Globo, Globoplay e Multishow.