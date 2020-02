Imagem de suposta nova camisa do São Paulo para 2020 vaza em site

A suposta nova camisa do São Paulo para a temporada foi divulgada nesta quinta-feira pelo site "Mantos do Futebol". Feita pela fornecedora de material esportivo Adidas, a camisa conta com as três listras tradicionais do clube no peito, em vermelho, branco e preto.

O São Paulo ainda não divulgou quando lançará os novos uniformes de jogo de 2020. Na semana passada, o elenco passou a trabalhar no CT da Barra Funda com os novos uniformes de treino.

Em relação às três listas da empresa de material esportivo, elas serão em tom cinza. Nos últimos uniformes, foram em preto e em vermelho.