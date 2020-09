Instituto Bob Burnquist doa 5 mil máscaras para hospitais da rede pública

O Instituto Bob Burnquist (IBB) organizou a doação de um lote com 5 mil máscaras de tripla proteção para unidades da rede pública de saúde de São Paulo visando ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. A entrega será feita na próxima quinta-feira.

"Agradeço muito a todos que se doaram, que se engajaram e participaram do lindo evento que lotou o Allianz Parque na noite do último dia 11. Com os recursos arrecadados para esta campanha solidária em São Paulo será possível doar pelo menos mil máscaras de tripla proteção para cada uma dessas unidades, a fim de ajudar na proteção dos profissionais de saúde que, não canso de repetir, são os verdadeiros heróis nessa guerra contra o novo coronavírus", disse Bob Burnquist.

As máscaras vão servir para atender os profissionais de saúde das seguintes unidades hospitalares na capital paulista e Guarulhos: Hospital Campo Limpo, Hospital Vila Maria, Hospital Hermelino Matarazzo, Posto de Saúde Macedônia e o Hospital Geral de Guarulhos.

Para conseguir o material, o IBB promoveu um evento musical no Allianz Parque e apresentações de atletas do skate e BMX. Toda a produção contou com a cobertura do Canal Off.