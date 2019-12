Italo Ferreira erra manobra e acerta o rosto com a própria prancha

Atual líder do ranking do Circuito Mundial de Surfe, Italo Ferreira sofreu um acidente, nesta segunda-feira, enquanto surfava em Off the Wall, no Havaí. O brasileiro errou ao tentar uma manobra e acabou atingindo o próprio rosto com sua prancha.

O próprio surfista postou o vídeo do acidente horas depois em suas redes sociais. Em outra publicação, ele mostrou o resultado da pancada: um buraco nos lábios.

Com 51.070 pontos, Italo Ferreira chega para a etapa de Pipe Masters, a última da temporada, dependendo apenas de si para ser campeão do mundo. O potiguar é seguido de perto por Gabriel Medina (50.005), Jordy Smith (49.985) e Filipe Toledo.

Confira o momento do acidente