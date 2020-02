Jogador da NFL é preso com 70 quilos de maconha em seu carro

O jogador de futebol americano Greg Robinson, do Cleveland Browns, foi preso na madrugada de segunda-feira em Sierra Blanca, no Texas, com 70 quilos de maconha em seu carro. Também estavam no veículo o ex-jogador da NFL Quan Bray e uma outra pessoa que não teve a identidade revelada.

Segundo o site TMZ, o trio estava indo de Los Angeles à Louisiana quando foi parado em um posto de controle policial. O agentes realizaram uma busca no carro e, com ajuda de cães farejadores, encontraram sacos pretos embalados a vácuo com uma substância folhosa verde. Os testes apontaram para Cannabis sativa.

Robinson e Bray alegaram que a maconha pertencia ao terceiro tripulante do veículo, mas acabaram presos. Ainda segundo o site, ele pode enfrentar acusações de posse e intenção de distribuição de drogas, pela grande quantidade. A pena para esses casos pode chegar a 30 anos nos Estados Unidos.

Segunda escolha geral do draft da NFL em 2014, o left tackle, chegou na liga como um dos melhores de sua posição e assinou um contrato de 4 anos, no valor de 21 milhões de dólares (R$ 91 milhões) com o St. Louis Rams. Em 2017, foi trocado para o Detroit Lions, onde não atuou muito por conta das lesões.