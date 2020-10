Jogador de beisebol cai fora do campo para agarrar a bola em jogo da MLB

Ninguém jamais poderá acusar Manuel Margot de não dar o máximo de si em campo pelo Tampa Bay Rays. Neste sábado, o jogador de beisebol chegou a cair fora do campo de jogo, por cima de uma grade, para poder alcançar uma bola rebatida por George Springer, do Houston Astros.

Na segunda entrada da partida, Springer rebateu uma bola longa que só não foi para fora do campo por conta do esforço de Margot. O jogador do Rays correu por mais de trinta metros e se jogou para pegar sem pegar nas consequências. Logo após se levantar, já ergueu o braço para demonstrar que havia conseguido. Confira no vídeo.

E, para melhorar a situação, o Rays triunfou no primeiro jogo da ALCS, a final de uma das conferências da MLB. Neste domingo, o time venceu o Houston Astros mais uma vez, abriu 2 a 0 e ficou mais próximo de disputar a World Series, a grande decisão do torneio.