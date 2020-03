Vídeo: Jogador de hóquei no gelo leva 90 pontos no rosto após ser atingido por rival

A partida entre New York Islanders e Montreal Canadiens, nesta quarta-feira, pela NHL, a liga norte-americana de hóquei no gelo, foi marcada por uma disputa entre Johnny Boychuk e Artturi Lehkonen. Johnny foi atingido no rosto pela lâmina do patim de seu adversário e precisou levar 90 pontos para reparar o dano.

Após a confusão na disputa pelo disco, os Islanders anunciaram que Johnny não sofreu lesão no olho, mas levou pontos para reparar o dano na pálpebra. "Johnny Boychuk está bem. Não houve dano a seu olho", afirmou Lou Lamoriello, presidente e diretor geral do time.

Johnny Boychuk rushes off the ice after taking Artturi Lehkonen's skate to the face. Very scary. pic.twitter.com/NwpIQAzznP — Brady Trettenero (@BradyTrett) March 4, 2020

Ainda não há previsão sobre o retorno do jogador. "Felizmente, foi a pálpebra que exigiu que ele levasse 90 pontos para ser reparada. Um cirurgião plástico tomou conta disso. Não quero exagerar com os pontos, porque eles fazem pontos bem pequenos, mas foram 90. Ele estará bem. É apenas uma questão de tempo para que ele abra o olho e se sinta bem", disse o dirigente.

O lance também gerou comentários entre os companheiros de equipe de Johnny. "É um momento assustador", afirmou Josh Bailey. "Depois do jogo, ele mandou uma mensagem legal para todos nós. Estamos definitivamente felizes de ver que ele está indo bem", complementou.