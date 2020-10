Jogador do Giants vira piada após cair sozinho enquanto corria para touchdown

Tudo o que Daniel Jones precisava fazer era correr rápido. Não havia nenhum adversário à sua frente. Ainda assim, o quarterback do New York Giants conseguiu tropeçar nos próprios pés e cair sozinho antes de completar o touchdown e não anotou pontos para sua equipe contra o Philadelphia Eagles. Confira como foi a jogada e algumas das piadas.

uh I think you forgot one key detail about the run — Matt Harmon (@MattHarmon_BYB) October 23, 2020

"Acho que vocês esqueceram de um detalhe fundamental sobre essa corrida".

A vida imita o esporte. Eu, no fim do dia, sou o próprio menino Daniel Jones depois de mais uma noite "bem" dormida ‍♂️ pic.twitter.com/UmIm6bEYJw — FERNANDO (@_FNARDINI) October 23, 2020

Turf Monster — Raekwon McMillan (@Kwon_daTRUTH) October 23, 2020

"O monstro do gramado".

The most fiercest competition on the field pic.twitter.com/qJQIGAmLlk — Tora (@Toragaki) October 23, 2020

"A competição mais forte no campo".

A NARRAÇÃO BRASILEIRA DESSE MOMENTO HISTÓRICO DO DANIEL JONES. "ELE VAI CAIR ELE VAI CAIR ️️️️" @ericabarros pic.twitter.com/mKqfK6hSZU — LesioNAHdos (@nahfreitas42) October 23, 2020

DANIEL JONES DEPOIS DE CORRER 80 JARDAS pic.twitter.com/RwtRnLKS6i — Iludido com o Niners (3-3) (@goldrushzueira) October 23, 2020

The NFL is trying to make this play seem hype when they know everyone watching is like pic.twitter.com/z9Kem8o76X — Jonathan Beeson (@jbeeson122) October 23, 2020

"A NFL está tentando fazer essa jogada parecer boa quando sabem que todos assistindo estão assim".

Daniel Jones sou eu tentando alcançar meus objetivos pic.twitter.com/MC0OpzmvOm — Diego (@bentinhodv) October 23, 2020

if 2020 were a football play — Will Bouchard (@willbouchard) October 23, 2020

"Se 2020 fosse uma jogada de futebol americano".

parece esse outro daniel jones pic.twitter.com/s11wJxuxN5 — gabriela. (@gabreladm) October 23, 2020

I mean i can’t even say anything cause i would never be able to run that far either — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) October 23, 2020

"Quer dizer, eu nem posso dizer nada, porque nunca seria capaz de correr essa distância também", brincou Patrick Mahomes, quaterback do Kansas City Chiefs e uma das maiores estrelas da NFL na atualidade.

He tripped the same way people do in scary movies when they running from the villain/bad guy ... — DIGGS (@stefondiggs) October 23, 2020

"Ele escorregou do jeito que as pessoas fazer em filmes de terror quando estão correndo do vilão".

That gotta be a meme...right? — Bilal Powell (@bilalpowell29) October 23, 2020

"Isso tem que ser um meme... certo?"

Tackled by a ghost. Spooky SZN officially here pic.twitter.com/xdg0WWFZAh — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) October 23, 2020

"Atacado por um fantasma"

O lance acabou não mudando o destino da partida - no momento de ataque seguinte, Wayne Gallman completou o touchdown que Jones não conseguiu. Mas o Giants acabou derrotado pelo Philadelphia Eagles por 22 a 21.

Com o resultado, a franquia da Filadélfia assumiu a ponta da divisão leste da conferência nacional com duas vitórias e quatro derrotas. Os outros três times da NFC Leste estão mal: o Dallas Cowboys tem os mesmo números do Eagles, enquanto Washington tem uma vitória e cinco derrotas e o Giants tem uma vitória e seis derrotas.