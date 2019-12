Jogadores do Atlético-MG zoam o Cruzeiro em vídeo: 'Vai jogar a Série B'

Os jogadores do Atlético-MG zoaram o rebaixamento do Cruzeiro. Em vídeo gravado pelo goleiro Victor, os atletas cantam "Arerê, o Cruzeiro vai jogar a Série B". A queda aconteceu neste domingo, no Mineirão.

Pelo Twitter, o Atlético-MG também não perdeu a oportunidade de brincar com a queda do rival. O perfil oficial do clube postou um vídeo de um galo zoando com a situação do Cruzeiro.

Além disso, o Atlético-MG ainda postou "kkkkkaiu" (junção de risadas com a queda) e a música "vou festejar" da Beth Carvalho. Será a primeira vez que o Cruzeiro jogará a Série B do Campeonato Brasileiro.