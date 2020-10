Jogo da Série D tem briga entre jogadores do mesmo time e spray de pimenta

A partida entre Galvez-AC e Ji-Paraná, em Rio Branco, pela Série D do Campeonato Brasileiro, ficou marcada por um fato inusitado. Dois jogadores do time visitante trocaram socos início do segundo tempo e a Polícia Militar do Acre teve de intervir na confusão, agindo com spray de pimenta.

O atacante Watthimem e o zagueiro Maxilley, conhecido como China, ambos do Ji-Paraná, trocaram socos e chutes aos 12 minutos da etapa final, logo após os dois serem substituídos, e foram expulsos. A PM do Acre usou spray de pimenta para dispersar a briga e causou mais problema, já que membros da comissão técnica da equipe de Rondônia passaram mal em razão do uso do gás e tiveram de ser atendidos.

Na súmula, o árbitro Luiz Paulo da Silva Aniceto, do Distrito Federal, relatou o motivo de ter expulsado os dois atletas, citando o fato de Watthimem e Maxilley terem trocado "socos e pontapés". O juiz também lembrou que foi necessário o uso de "força policial" para separar os brigões.

A partida ficou paralisada durante sete minutos em virtude da briga e também porque jogadores e membros da comissão técnica tiveram dificuldade para respirar por conta do gás de pimenta disparado pelos policiais. Não há informações a respeito do motivo da confusão na Arena Acreana.

Válido pela oitava rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão, o jogo terminou 3 a 1 para o Galvez, vice-líder do Grupo 1, com 16 pontos. O Ji-Paraná soma oito pontos e é o quinto colocado da chave.