Jogo disponibiliza uniforme da seleção brasileira de rúgbi em avatar

O popular game Animal Crossing, exclusivo do console Nintendo Switch e um dos mais vendidos nesta quarentena, disponibilizou o uniforme da seleção brasileira de rúgbi para os usuários. A ação faz parte de uma parceria entre a Confederação Brasileira de Rúgbi (CBRu) e o designer Adam English.

"Para mim, uma camisa representa cultura, história e orgulho. Quando você veste a camisa do seu clube e do seu país é uma forma de demonstrar amor por eles. Gostei bastante de criar as camisas de muitos países e foi uma honra criar a do Brasil", declara o jovem.

Para adquirir a camisa no jogo, o personagem é direcionado até uma loja e precisa inserir códigos das duas versões do uniforme, um deles exibe a inscrição "Rugby Brasil" nas costas.

"A CBRu seguiu a feliz iniciativa da nossa federação internacional de se aproximar do público egamer, afinal é um setor profissional que cresce a cada ano, seja como lazer ou esporte, tem um público imenso com muitos fãs e simpatizantes do rúgbi e pode estimular novos adeptos à bola oval. Nosso obrigado a Adam por nos contemplar com sua arte. Esse jogo incrível também está de parabéns por viabilizar este nível de interatividade entre as pessoas”, observa Jean-Luc Jadoul, CEO da CBRu.

Instruções para obter a camisa

Para obter a camisa, o jogador precisa antes completar algumas tarefas no game, afinal, a ilha é inabitada no início. Em pouco tempo de evolução, a loja "Able Sisters" chega ao local e o jogador deverá utilizar os códigos seguintes e adotar os passos para adquirir com o Design ID.

Código da camisa sem nada nas costas: MO-W8K8-P6TT-K1BN

Código da camisa com Rugby Brasil nas costas: MO-5RT7-KD2W-9LP8