Leandrinho vai pedalar 274km durante três dias em ação beneficente

O jogador de basquete Leandrinho, campeão da NBA com o Golden State Warriors, irá pedalar 274 quilômetros, durante três dias, em uma ação beneficente. Seu ponto de partida é Jundiaí, no interior de São Paulo, e seu destino é a cidade de Aparecida do Norte, também no interior do estado.

“É uma ação que tem um simbolismo muito forte para mim, vou ter a oportunidade de pensar em muita coisa, além é claro, de poder ajudar pessoas e chamar atenção para causas tão importantes: tem gente precisando do básico, de comida na mesa”, disse o atleta.

Leandrinho tem como intuito ajudar famílias em situações de vulnerabilidade. Ele espera arrecadar 20 toneladas de alimentos ao longo do trajeto, que será divido em três etapas, ao longo de 72 horas. Os alimentos serão distribuídos pelas cidades em que o jogador passar em sua bicicleta.

No primeiro dia, o jogador sairá de Jundiaí rumo a Joanópolis. Ele percorrerá, aproximadamente, 109 quilômetros entre as duas cidades. No dia seguinte, Leandrinho irá pedalar mais 73 quilômetros, de Joanópolis até Monteiro Lobato. Por fim, no terceiro e último dia, ele chegará a Aparecida, após completar um percurso de 93 quilômetros.

“Além disso, tem um problema grave relacionado ao Racismo dentro da nossa sociedade. Acredito que o basquete aliado à educação pode ter um papel muito importante nessa mudança que queremos para o futuro, começando com jovens e crianças. Esse projeto engloba tudo isso, estou orgulhoso e empolgado em tentar minha parte, além de no final, chegar ao Santuário de Aparecida e poder agradecer por tudo que tive nessa vida”, concluiu Leandrinho.

Toda a jornada do jogador será transmitida ao vivo no Youtube e no Facebook. Fred, recém contratado pelo Fluminense fez algo parecido. O jogador tricolor foi de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro de bicicleta. Ao longo do percurso Fred também arrecadou alimentos.