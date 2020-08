LeBron James aparece vestindo a nova camisa do Liverpool

Acionista do Liverpool desde 2011, o astro LeBron James vestiu a nova camisa do clube inglês nesta quarta-feira. O veterano do Los Angeles Lakers é patrocinado pela Nike, nova fornecedora de material esportivo do time inglês, que recentemente lançou seu novo uniforme para a próxima temporada.

O Liverpool aproveitou a ocasião e publicou a foto de LeBron caminhando vestido com a camisa do atual campeão inglês em suas redes sociais. O jogador de basquete tem parte nas ações do time da Inglaterra há nove anos e acompanha futebol com frequência.

O uniforme foi um presente do Liverpool a LeBron, que mostrou a nova camisa em seus stories no Instagram. O mimo veio embalado em uma caixa vermelha.

A Nike produziu os primeiros uniformes do tradicional clube inglês para a próxima temporada europeia, em substituição a New Balance, que tentou evitar o fim do vínculo com o clube em ação na Justiça. A camisa foi lançada recentemente e o modelo resgata características do passado.

LeBron recebeu uma participação acionária do Liverpool após fazer um acordo com os proprietários do Boston Red Sox em 2011, quando ainda atuava pelo Miami Heat. A Fenway Sports Management (FSM) assinou com James e a empresa que ele ajudou a criar, a LRMR, em um acordo de longo prazo para garantir oportunidades de marketing e patrocínio.

Como parte do acordo, o jogador da NBA recebeu uma parte não revelada das ações do Liverpool. James busca oportunidades de marketing em todo o mundo, especialmente na Ásia e Europa, que são dois mercados importantes para o Liverpool.

O Liverpool voltou a ser campeão do Campeonato Inglês após 30 anos de seca e vem colecionando títulos nos últimos anos. Já os Lakers de LeBron lideram a Conferência Oeste e já estão garantidos nos playoffs da NBA.