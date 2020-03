Mãe de Weverton, do Palmeiras, morre no dia da estreia na Libertadores

Depois de ajudar o Palmeiras em sua estreia na fase de grupos da Libertadores, com a vitória de 2 a 0 diante do Tigre, da Argentina, o goleiro Weverton teve uma notícia triste ao chegar no Brasil: a morte de sua mãe, dona Josefa Pereira. O goleiro tinha uma relação bastante próxima de sua mãe, sempre publicando nas redes sociais fotos dos dois juntos em momentos especiais. Ele é natural de Rio Branco, no Acre. O jogador foi liberado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo dos compromissos no clube.

O goleiro ainda não se manifestou nas redes sociais. De qualquer maneira, certamente haverá um minuto de silêncio na próxima partida do Palmeiras no Campeonato Paulista, no fim de semana, contra a Ferroviária, no Allianz Parque, sábado. Ainda não há informações da possibilidade de escalação de Weverton nesta partida.

Ele também aguarda com ansiedade uma convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. Representantes da comissão nacional viram algumas partidas de Weverton neste ano e é grande a possibilidade de ele ser chamado para os dois primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas. Tite apresenta sua lista nesta sexta-feira.