Maior evento de esportes radicais da Europa será realizado de forma virtual

O maior festival de esportes radicais da Europa, o FISE Montpellier, acontecerá virtualmente, em 2020. Com o intuito de cumprir as recomendações de isolamento social impostas pelo Governo Francês, a organização do evento decidiu lançar o e-FISE, que contará com avaliação diferenciada e prêmios.

Atletas amadores e profissionais poderão participar da competição virtual, que terá início nesta quinta-feira, 9, e terminará no final de setembro. O torneio contará com 12 modalidades, que integram desde BMX Park ao Parkour.

O que não muda no evento é sua premiação. Atletas profissionais poderão receber até 150 mil euros, a mesma quantia oferecida no evento presencial do ano anterior. A premiação para amadores, no entanto, é menor, 20 mil euros.