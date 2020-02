Marcos resgata vídeo em que Neymar chama o ex-goleiro palmeirense de 'ídolo'

A lenda palmeirense Marcos aproveitou a quinta-feira para publicar um #tbt (Throwback Thursday) no Instagram em que recorda um momento carinhoso com Neymar - torcedor assumido do Palmeiras. No vídeo, o craque agradece pelo envio de luvas autografadas e revela que tinha o goleiro como um ídolo de infância.

"Para mim é uma honra, um orgulho, receber esse presente. Desde pequeno sou seu fã. Quando brincava de goleiro com os amigos, gritava 'Marcos!'. Estamos juntos, guerreiro. Você é um ídolo. Não só para mim, como para o Brasil inteiro", disse Neymar.

O perfil oficial do Palmeiras no Twitter “tirou uma casquinha” da recordação de Marcos. Além de publicar o vídeo, em provocação ao Santos, escreveu: “Presente de palmeirense para palmeirense”.