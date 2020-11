Maurício de Souza fala sobre antigo projeto da 'Turma do Dieguito'

Após a morte do ídolo do futebol argentino Diego Maradona, o cartunista Maurício de Souza usou a sua conta nas redes sociais para comentar sobre um antigo plano de criar a "Turma do Dieguito". O projeto contava a vida do ex-jogador, mas não teve continuidade.

Segundo o criador da "Turma da Mônica", eles se conheceram às vésperas de uma Copa do Mundo. "O Maradona que eu conheci... Jovem, afável, na super blindada concentração da seleção argentina (vésperas da Copa do Mundo), bem distante de Buenos Aires, me recebeu amável, disposto a falar de infância, dos amiguinhos da época", escreveu.

"Era o começo da pesquisa para eu criar a Turma do Dieguito, nome que combinamos de usar no projeto que pretendíamos mundial. Tudo serviria para eu criar a Turma do Maradona: os importantes personagens secundários. E Maradona se entusiasmava durante nossa conversa. Sugeria temas", complementou Maurício.

O cartunista revela que chegou a desenhar alguns personagens. "E, para minha surpresa, ele sacou um bloco, lápis e também desenhou para mim. Uma paisagem simples, mas super valiosa", disse.

Todo o material do antigo projeto foi encaminhado para a família de Maradona.