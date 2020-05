Medina é único brasileiro em ranking de engajamento nas redes sociais

Gabriel Medina é o único esportista brasileiro a integrar a lista semanal dos 10 atletas que possuem mais engajamento nas mídias sociais, elaborada pela Nielsen Sports. O bicampeão do Circuito Mundial de Surfe, da World Surf League (WSL), ficou na 6ª colocação, atrás do astro do UFC Conor McGregor, da estrela da NBA Giannis Antetokounmpo e de outros três lutadores: Saraya-Jade Bevis, mais conhecida por Paige, da WWE, Francis Ngannou e Jon Jones, também do UFC.

"Essa conquista representa a grandeza de Medina e do surfe no Brasil e no mundo", diz Felipe Marcondes, gerente geral de conteúdo e marketing da WSL Latin America, que acrescenta: "O Brasil está vivendo um momento muito especial do esporte: são 12 atletas no maior campeonato do mundo. E é importantíssimo para a Liga e para o surfe em geral continuar elevando os atletas que representam o nosso País".

Antetokounmpo, Paige e Medina são os únicos atletas que compõem a lista e que não fazem parte do UFC. Atrás do brasileiro estão, Tony Ferguson, Justin Gaethje, Marlon Vera e Valentina Shevchenko, todos da elite do MMA.

The top social athlete remains Notorious. From 5/11 to 5/17, @TheNotoriousMMA kept his title as the most engaged sports star online, while other @ufc fighters & @wsl's @gabriel1medina cracked the Top 10. ‍♂️ Subscribe for more social rankings: https://t.co/mtUqbIyein pic.twitter.com/toilCwxglQ — Nielsen Sports (@nielsensports) May 20, 2020

A presença do surfista brasileiro no ranking mostra a evolução do país no esporte, que, em suas últimas seis edições, foi quatro vezes campeão do Circuito Mundial, com Gabriel Medina (2014 e 2018), Adriano de Souza (2015) e Ítalo Ferreira (2019).