Menino vítima de bullying participa de jogo de rúgbi na Austrália

O garoto australiano Quaden Bayles, de nove anos, viveu momentos de estrela ao entrar em campo com os jogadores antes da partida de rúgbi entre Indigenous All-Stars e New Zealand Maori Kiwis All-Stars, na Austrália.

A história do menino, que tem nanismo, ganhou as redes sociais depois de ele sofrer bullying na escola e pedir uma corda para se matar. O choro do menino foi gravado pela mãe. O garoto diz que “só queria que alguém o matasse” e que “queria esfaquear o próprio coração”.

O vídeo viralizou e milhões de pessoas se solidarizaram com Quaden, incluindo os jogadores do time de rúgbi Indigenous All Stars, que publicaram um vídeo de apoio e convidaram o garoto para entrar com o time em campo na partida deste sábado.

Quaden leads out the Indigenous all stars #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020

Personalidades também se posicionaram sobre o caso de Quaden. O ator Hugh Jackman, que ganhou fama no cinema ao interpretar o personagem Wolverine, escreveu no Twitter: “Quaden, você tem um amigo em mim”.