Mesmo frustrados, brasileiros fazem memes com jogadores ‘estranhos’ no FIFA 20

Diversos times brasileiros estarão no FIFA 20 a partir de março, em extensões que incluirão a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Mas não do jeito que os torcedores esperavam. O licenciamento das competições permite apenas o uso dos nomes e dos uniformes dos clubes, sem incluir os jogadores.

Weno, les comento... Jugadores genericos para brasil, si quieren jugar todo licenciado compren el juego en pc! #FIFA20 pic.twitter.com/MX2zHrFUEh — ⭐NonoLoko⭐ (@FIFAALLSTARS) February 19, 2020

Dessa forma, os atletas não terão seus nomes verdadeiros no game. Alguns dos nomes genéricos divulgados já viraram piada nas redes sociais, já que muitos deles são bastante peculiares. Gabigol, por exemplo, virou “Oswaldinato”. O Palmeiras aparece com “Adnan Vidual” como capitão e “Fredditinho” no ataque. Confira os memes!

Time do Flamengo no Fifa 20 pic.twitter.com/9q2Zc8iSZX — PES MIL GRAU (@Pesgrau) February 20, 2020

O que seria da DLC da Libertadores sem o nosso VIEIRUNDINHO? Bom, independente se terá jogadores genéricos ou não, espero que a EA melhore o filtro de imagem dos jogos sulamericanos que está ruim demais! Melhorando isso, a licença será muito bem vinda! ❤️#FIFA20 pic.twitter.com/67zFsHNqIj — Ditão BR27 (@ditaogamer) February 18, 2020

Esse é o Vasco no FIFA 20. pic.twitter.com/SIqwX4cDtX — ODVAN M1L GR4U (@OdvanM1lGr4u) February 20, 2020

E o Flamengo no FIFA 20? Hoje tem gol do Oswaldinatogol pic.twitter.com/9xW6CK67DY — QueixoMan (@RubroTeorias) February 20, 2020