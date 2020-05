'Montanha', de Game of Thrones, levanta 501kg e quebra recorde mundial

O ator e atleta islandês Hafthor Bjornsson, que fez o personagem Montanha na série Game of Thrones, quebrou o recorde mundial de levantamento terra, uma das modalidades do levantamento de peso, ao erguer 501 quilos.

O recorde anterior pertencia ao inglês Eddie Hall, que em 2016 se tornou o primeiro a levantar 500 quilos, marca agora superada pelo intérprete de Gregor Clegane.

Bjornsson não desistiu de conseguiu realizar a proeza mesmo com a quarentena, e o fez em uma transmissão ao vivo da ESPN. Eddie Hall, por sua vez, acredita que o recorde não deveria contar como oficial pela ausência de uma estrutura competitiva.

O islandês ergueu a barra, curvada por conta dos pesos, segurou por alguns segundos e na sequência conseguiu colocar no chão com calma, antes de gritar em comemoração. Confira o vídeo.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall pic.twitter.com/UaRI8tu0CX — (@SamiulAmiin) May 2, 2020