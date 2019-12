Mourinho diz que gol de Son lembra o de Ronaldo pelo Barcelona

O técnico do Tottenham, José Mourinho, comparou o gol marcado sul-coreano por Son Heung-min contra o Burley no sábado, pelo Campeonato Inglês, com um dos mais famosos anotados por Ronaldo com a camisa do Barcelona (veja vídeos dos dois gols abaixo).

Son marcou o terceiro gol da goleada do Tottenham por 5 a 0. O meia sul-coreano pegou a bola na intermediária defensiva do time londrino, arrancou e, com velocidade, deixou vários adversários para trás, avançando até a área para só tocar na saída do goleiro.

"Meu filho o chama de Sonaldo. Sonaldo Nazário. E ele foi Sonaldo Nazário, porque a única coisa que veio à minha mente foi um gol que tive a honra de ver ao lado de Sir Bobby Robson, no Barcelona x Compostela em 1996, quando Ronaldo Nazário pegou a bola antes do meio de campo e anotou um gol muito similar ao de Son", disse o técnico português, que foi assistente do clube catalão no início da carreira.

Mourinho se referia ao gol anotado pelo Fenômeno pelo Barcelona na temporada 1996/1997. O time azul grená goleou a Compostela por 5 a 1, com direito a um gol antológico do brasileiro, à época conhecido pelas arrancadas e pelos dribles rápidos que deixam os adversários desnorteados em campo./Com informações da EFE