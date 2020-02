Mulher de Thiago Mendes reclama de volante no banco do Lyon contra Juventus

Kelly Mendes, mulher do volante Thiago Mendes, causou polêmica em vídeos publicados na ferramenta story do Instagram. Ela reclamou que o jogador permaneceu no banco de reservas durante a vitória do Lyon sobre a Juventus na última quarta-feira. Ainda mostrou álcool gel levado ao camarote para se proteger de possível contaminação de coronavírus.

A Itália é um dos países com casos de coronavírus. Inclusive o brasileiro com o caso confirmado retornou da Itália na última semana. Kelly Mendes foi criticada pelos seus seguidores.

Kally ainda causou polêmica ao postar uma imagem com a cara de palhaço, a mesma montagem que virou meme de torcedores do Lyon se referindo ao técnico Rudi Garcia. O clube, inclusive, chegou a informar em comunicado que iria repreender usuários com essas mensagens.

"O Olympique Lyonnais informa que o clube agora entrará com uma reclamação por todo o conteúdo publicado ou compartilhado em suas redes sociais, que podem constituir insulto, difamação, ameaça, assédio ou incitação a ódio ou violência. É nosso dever mobilizar-nos para combater a discriminação e o discurso de ódio, on-line e em campo".