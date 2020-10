Muricy se 'apresenta' para Coudet e técnico responde: 'Como não te conhecer?'

O ex-técnico Muricy Ramalho, integrante do quadro de comentaristas do"Bem, Amigos!", e o treinador do Internacional, Eduardo Coudet, protagonanizaram um momento inusitado ao longo do programa.

Antes de mandar sua pergunta para o argentino, Muricy fez questão de se apresentar. "Coudet, um prazer falar com você. Fui treinador de futebol há alguns anos, trabalhei no Inter", dizia, quando foi inesperadamente interrompido por Coudet.

"Conheço sua carreira, Muricy. É uma eminência, como não conhecer? Não precisa se apresentar", disse o argentino, pegando os integrantes do programa de surpresa. A internet aprovou a interação.

Muricy Ramalho se apresentando ao Coudet, que recusou tal feito. Humildade necessária demais, que ser humano é o Muricy. — Felipe Ruiz (@FelipeGomesRuiz) October 27, 2020 "Muricy, eu conheço toda a sua carreira. Não precisa se apresentar." Boa Coudet! — Coletiva do Juba (@JubaElias) October 27, 2020

Que lição de humildade vimos hoje, um dos treinadores mais vencedores do Brasil, Muricy Ramalho, se apresentando para o Coudet. Evidente que ele te conhece, Muricy! Quem conhece o futebol brasileiro te conhece e te tem como referência, mestre! pic.twitter.com/DGAIre00sQ — Rodrigo Weber (@RodrigoWeber) October 27, 2020

O sorriso do Coudet falando do Muricy... Esse cara deve ser muito gente boa. — jeaNey (@LoveZlatan_) October 27, 2020