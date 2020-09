Museu virtual do esporte lança galeria 3D do Comitê Paralímpico Brasileiro 

O eMuseu do Esporte em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou uma galeria 3D nesta segunda-feira, 21, para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O evento virtual exibe as principais conquistas dos atletas brasileiros desde os Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016.

Para ver as imagens, basta acessar o site www.emuseudoesporte.com.br. O lançamento virtual, também disponível pelo Facebook e YouTube, contou com a participação do multicampeão Daniel Dias. "A sensação de ver meu nome retratado na galeria do Comitê Paralímpico Brasileiro é incrível. Tenho uma carreira que vem sendo construída há anos, e é muito gratificante receber esse reconhecimento e poder ajudar o movimento", comemora.

"O esporte me mostrou do que somos capazes, me mostrou que não devo colocar limites na minha vida. Não importa se tenho braços ou não, isso não me define. O que me define é o que tenho dentro de mim. E o que tenho dentro de mim é uma força muito grande", complementa Daniel.

Criado com o objetivo de eternizar momentos do esporte, o eMuseu oferece um passeio imersivo em plataforma 3D de forma gratuita. Na galeria do CPB é possível ver conteúdos tanto em libras quanto em audiodescrição. Além de exibir imagens de grandes conquistas, o acervo conta a história dos ídolos brasileiros.