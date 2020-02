Na véspera de jogo decisivo, Unión La Calera provoca o Fluminense

O Unión La Calera provou o Fluminense nesta segunda-feira. No Instagram, o clube chileno publicou uma foto de Nenê com semblante preocupado. A imagem ainda diz "quando sabe que amanhã é terça-feira".

Unión La Calera e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O duelo de ida terminou empatado por 1 a 1 no Maracanã.

Com o resultado do confronto de ida, o Unión La Calera pode até empatar por 0 a 0 em casa que avançará para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O duelo será no Estádio Municipal Nicolás Chahuán.