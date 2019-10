Nepalês escala 14 picos mais altos do mundo em 189 dias e bate recorde mundial

O nepalês Nirmal Purja quebrou nesta terça-feira um recorde mundial ao conseguir escalar os 14 picos mais altos do planeta em apenas 189 dias. O feito foi garantido após ele conseguir vencer os 8.027 metros do monte Shishapangma, na China.

O atleta do Nepal escalou no país asiático o último dos 14 picos de mais de 8.000 metros que lhe faltava para assegurar essa marca inédita neste curto período de tempo. O recorde anterior havia sido estabelecido pelo sul-coreano Kim Chang-ho, que foi ao topo do mesmo número de 14 montanhas que possuem essa grande altitude em 10 meses e seis dias.

Mingma Sherpa, representante da empresa de Katmandu (capital do Nepal) que forneceu os equipamentos para a expedição de Nirmal Purja, afirmou que o atleta estava conseguindo descer o pico escalado na China sem problemas.

Ex-soldado do exército britânico, Purja começou a sua série de escaladas rumo ao recorde mundial no último dia 23 de abril, quando foi ao topo do monte Annpurna, no Nepal. Em meio a esta jornada desafiadora pelos 14 picos mais altos do mundo, ele teve sucesso ao subir, no dia 22 de maio, o famoso Everest, que também fica em solo nepalês e é a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude.