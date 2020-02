Neymar coloca Lucas Lima e Nenê em lista com Pogba e Ibrahimovic

Neymar, Dele Alli, Benjamin Mendy e Toni Duggan escolheram seus quatro melhores jogadores de futebol que estão fora da Liga dos Campeões da Europa. As opiniões dos atletas foram divulgadas em vídeo da plataforma digital Otro.

Para Neymar, os melhores jogadores que não estão na Liga dos Campeões são: o meio-campista Pogba, do Manchester United (ING); o atacante Ibrahimovic, do Milan (ITA); o meia Lucas Lima, do Palmeiras; e o meia Nenê, do Fluminense.

Neymar justificou suas escolhas. Sobre Lucas Lima, ele falou: "Pela sua qualidade técnica, um dos melhores com quem já joguei, dos mais inteligentes". Em relação a Nenê, Neymar apontou: "Infelizmente, não jogamos juntos, mas por sua qualidade fora de série".

Veja no vídeo abaixo as escolhas de Neymar, Dele Alli, Benjamin Mendy e Toni Duggan, além das justificativas.