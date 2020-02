Neymar Jr. Comics revela a primeira edição de Inked: Aftercare

A Fan The Flame Concepts LLC, uma produtora independente de quadrinhos e graphic novels, anunciou a edição de estreia de Neymar Jr. Comics Inked: Aftercare. A nova série está disponível para mais de 3 milhões de seguidores globais da Neymar Jr. Comics para ler de graça na plataforma imersiva de quadrinhos digitais Fan The Flame em www.NeymarJrComics.com, onde os leitores podem acessar em seis idiomas.

A terceira série da franquia Inked, Aftercare foi desenvolvida pelo autor best-seller e criador de graphic novels e quadrinhos Jason M. Burns. Junior é o protagonista da franquia, desenhado à semelhança de Neymar Jr., que usa tinta mágica para dar vida à sua arte corporal. Aftercare encontra Junior ainda se recuperando dos eventos detalhados na série Inked anterior, O Herói e as Lendas. Hugo, o mentor do mal, recruta um grupo de vilões - incluindo um que está permanentemente fora de cena - para garantir que Junior, o improvável herói com tatuagens vivas, seja derrotado de uma vez por todas.

"É emocionante ver como o universo de Junior continua se expandindo para novas direções e histórias", disse Neymar Jr. "A equipe do Fan The Flame criou um mundo com obras de arte brilhantes e possibilidades ilimitadas para manter os fãs de longa data e os novos leitores envolvidos", acrescentou.

Inked: Aftercare, o título mais recente, foi adaptado aos hábitos e preferências direcionados a dispositivos móveis do público jovem do Neymar Jr. Comics. Episódios curtos de novos quadrinhos são lançados cinco dias por semana, em uma interface de usuário gratuita e suportada por anúncios, que publica em seis idiomas e utiliza vários recursos de leitura, incluindo o formato de rolagem vertical Digitoons.

Com arte de Gonzalo Garcia, cores de Jota Cabral. capa de Garcia e Dustin Evans e cartas de Burns e Nick Deschenes, Inked: Aftercare está on-line exclusivamente em https://www.neymarjrcomics.com ou através da dinâmica experiência do Aplicativo Neymar Jr. Comics. Este aplicativo inovador para fãs de quadrinhos está disponível no formato iOS na App Store ou no formato Android na Google Play Store.

Como todos os títulos de Neymar Jr. Comics, o Inked: Aftercare doa uma parte de seu lucro ao Instituto Projeto Neymar Jr., a organização social sem fins lucrativos do atleta. O INJR visa ampliar as oportunidades para crianças, adolescentes e suas famílias que vivem em situações de vulnerabilidade social por meio da educação, cultura, esportes e saúde.