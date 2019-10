Neymar, Medina e Bob Burnquist doam peças para leilão de medalhista olímpico

Tiago Camilo, medalhista olímpico no judô, fará um leilão beneficente em prol de seu Instituto no próximo dia 29 de outubro, no São Paulo Center. Entre os itens leiloados, estão peças doadas por Neymar, Gabriel Medina e Bob Burnquist.

Entre os lotes que serão apresentados durante a cerimônia estão: um quadro do artista Kobra, chuteira e camiseta de Neymar, uma prancha autografada por Gabriel Medina, uma camiseta comemorativa ao título de Roland-Garros de Gustavo Kuerten e um dia com o atleta no museu do seu Instituto em Florianópolis, um skate de Bob Burnquist, uma obra assinada por Bia Doria, vestido de gala de Ana Hickmann, além de itens de Bruninho do Vôlei, entre outros.

O objetivo do leilão é arrecadar fundos para a construção da nova sede do Instituto Tiago Camilo, ampliando o atendimento de crianças e jovens de comunidades carentes. "Nosso objetivo é transmitir a filosofia e disciplina do judô para as crianças no Instituto e formar não apenas atletas, mas grandes judocas para a vida, auxiliando nas melhores escolhas, participando efetivamente na construção do caráter de cada um e servindo de exemplo para todas as comunidades", explica Tiago Camilo.

O Mestre de Cerimônia do leilão será Rodrigo Minotauro, ex-lutador e atual embaixador do UFC no Brasil. Um pocket show da banda Inimigos do HP e apresentação de Rodrigo Sá também vão animar o local. Para quem está interessado em marcar presença, os convites podem ser adquiridos no site Ingresse pelo valor de R$ 699.