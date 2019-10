Neymar, Medina e Gustavo Kuerten doam peças para leilão de Tiago Camilo

O medalhista olímpico no judô, Tiago Camilo, fará um leilão beneficente para arrecadar fundos para a construção da nova sede de seu Instituto. O evento será realizado no dia 29 de outubro no espaço de eventos São Paulo Center. O objetivo é ampliar o atendimento de crianças e jovens de comunidades carentes da capital paulista.

Rodrigo Minotauro será o mestre de cerimônias. O lutador apresentará 18 lotes que serão leiloados por Sami Raicher. Muitos itens do esporte serão oferecidos no evento como: chuteira e camiseta de Neymar, uma prancha autografada por Gabriel Medina, uma camiseta comemorativa ao título de Roland-Garros de Gustavo Kuerten e um dia com o atleta no museu do seu Instituto em Florianópolis, um skate de Bob Burnquist, além de itens de Bruninho do Vôlei.

O chef Alex Atala assina o menu do evento, preparado para 250 pessoas. Além disso, um jantar para 2 pessoas no D.O.M também estará entre os lotes que serão apresentados.

Fundado em 2012 por Tiago Camilo, o Instituto atende cerca de 1000 crianças em seis polos na cidade de São Paulo. "Nosso objetivo é transmitir a filosofia e disciplina do judô para as crianças no Instituto e formar não apenas atletas, mas grandes judocas para a vida, auxiliando nas melhores escolhas, participando efetivamente na construção do caráter de cada um e servindo de exemplo para todas as comunidades", explica Tiago.

Os convites do leilão beneficente estão sendo vendidos pelo aplicativo e site da Ingresse.