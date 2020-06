NFL multa New England Patriots em R$ 6 milhões por gravações irregulares

A porta voz da NFL, Michael Signora confirmou no último domingo que a liga vai multar o New England Patriots em US$ 1,1 milhão (R$ 6 milhões) e tirar sua escolha de terceira rodada do Draft de 2021. A punição foi aplicada por filmagens irregulares que a equipe de produção de vídeo da franquia fez em 2019 durante uma partida entre Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. A notícia foi dada, a princípio, pela ESPN dos Estados Unidos.

A equipe responsável pelas gravações inadequadas não poderá filmar nenhuma partida ao longo da temporada 2020 e os dirigentes da franquia terão que passar por um curso de reciclagem. David Mondillo, responsável pela realização das filmagens dos Bengals foi banido da NFL. Ele já havia sido demitido da equipe de New England antes mesmo da aplicação da multa ser confirmada.

A equipe de vídeo havia sido credenciada pelos Browns, mas os Patriots não avisaram à liga, nem tanto a franquia de Cincinnati, quanto a realização das gravações. O porta-voz dos Patriots informou que a equipe não irá contestar as punições e admitiu as irregulares. Segundo ele, a equipe de vídeo foi contratada apenas para a produção da websérie "Do Your Job" ("Faça seu Trabalho").