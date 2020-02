No PSG, Neymar brinca com os aniversariantes Cavani e Di María

Dois jogadores do Paris Saint-Germain, da França, comemoram aniversário nesta sexta-feira. O uruguaio Edinson Cavani completa 33 anos, enquanto o argentino Di María faz 32 anos.

No PSG, o atacante Neymar aproveitou para brincar com os aniversariantes do dia. O brasileiro postou vídeo ao lado de Cavani e Di María. Com ambos, Neymar fingiu estar tirando foto enquanto estava gravando o vídeo.

O PSG realizou nesta sexta-feira o último treino antes de enfrentar o Amiens, às 13h30 (de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Neymar lidera a competição, com 61 pontos (20 vitórias, um empate e três derrotas).