O amor está no ar! Claudinha Gadelha assume namoro com ring girl do UFC

A lutadora Claudia Gadelha, do UFC, assumiu namoro com a ring girl da organização Camila Oliveira. As duas já haviam compartilhado imagens juntas em seus perfis nas redes sociais, mas somente durante as festas de final de ano revelaram aos fãs o relacionamento amoroso.

A última declaração do casal está em uma foto publicada por Camila em sua conta no Instagram no última dia 25 de dezembro. A ring girl posou ao lado da lutadora e se declarou: "Obrigada por fazer de 2019 um dos melhores da minha vida. com muitos aprendizados e momentos incríveis. Te vejo em Vegas vibrando amor e paz", escreveu.

Em sua resposta, Gadelha brincou: "Amém princesa! Obrigada por ser tão presente! Só pode parar de ser brava, tá?". A lutadora retorna ao octógono no dia 18 de janeiro, no UFC 246, em Las Vegas. Ela enfrenta Alexa Grasso. Antes disso, derrotou Randa Markos no UFC 239.

Veja imagens: