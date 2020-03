Observado por CR7, Vinícius Júnior repete comemoração do português

A noite foi de consagração para Vinícius Júnior. Titular no clássico contra o Barcelona, o brasileiro foi decisivo ao marcar o primeiro gol da vitória do Real Madrid, por 2 a 0. Observado por Cristiano Ronaldo, presente no Santiago Bernabéu, o atacante comemorou ao melhor estilo do português.

Eu conheço essa comemoração Vinicius Junior. Certeza que Cristiano Ronaldo está muito orgulhoso. pic.twitter.com/wiUmgVbT04 — LA MÁQUINA CR7 (@CR7LAMAQUINA) March 1, 2020

O gesto de Vinícius, que teve seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter durante e após a partida, não passou despercebido. Os brasileiros também vibraram bastante com o gol e com a atuação do jovem de 19 anos. Confira as principais reações.

Cristiano Ronaldo comemorando o gol do Real Madrid pic.twitter.com/T1vyz4tXms — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) March 1, 2020

Quando eu vejo o Vinicius Junior metendo gol no Barcelona https://t.co/5sx1d9VonR — Molter (@molter_vitor) March 1, 2020

Os torcedores da Juventus vendo o Cristiano Ronaldo ir até o Bernabéu comemorar gol do Real Madrid pic.twitter.com/uCfPtU7FvM — Larissa Turko (@LarissaTurko) March 1, 2020

Vinicius Jr destruindo o Barcelona e comemorando fazendo o SIII do Cristiano e olhando pro Cristiano Ronaldo que estava no bernabeu Essa sequência de fotos é uma obra de Arte e deveria estar num museu pic.twitter.com/mNerVDF9Ae — COE DJOSTI (@Arouzera) March 1, 2020

“Vinicius junior consolando Lionel Messi”. - Óleo sob tela. pic.twitter.com/yh10VHFKuT — insta: mfutebolisticos (@Mfutebolisticos) March 1, 2020