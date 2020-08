Palmeiras bate o Corinthians em mais uma final, veja os melhores memes e piadas

O Palmeiras sofreu, mas bateu o Corinthians por 4 a 3 nos pênaltis e voltou a conquistar o Campeonato Paulista após 12 anos. E, como não poderia deixar de ser em um clássico desse tamanho, os memes tomaram conta das redes sociais.

O Palmeiras saiu na frente aos cinco minutos do segundo tempo, quando Luiz Adriano cabeceou belo cruzamento de Matías Viña e abriu o placar. E, quando o alviverde parecia estar com a mão na taça, Gómez cometeu pênalti em Jô no último minuto do jogo; o próprio atacante foi para a cobrança e converteu, levando para as penalidades.

Nas cobranças, Michel Macedo e Bruno Henrique começaram errando; Danilo Avelar e Raphael Veiga converteram. Na sequência, Cantillo perdeu e Gustavo Scarpa colocou o Palmeiras à frente. Daí em diante, Sidcley e Jô marcaram para o Corinthians, mas Lucas Lima e Patrick de Paula também fizeram para o Palmeiras garantindo a vitória alviverde.

Confira os melhores memes e piadas.

Todo mundo parou pra ver a final do Paulistão pic.twitter.com/qdGNcIyz6d — desimpedidos (de ) (@desimpedidos) August 8, 2020

Não tinha aquele rival pra ajudar... pic.twitter.com/M6hEKtsP8l — De Sola (@desolaoficial) August 8, 2020

Tava tudo dando certo pro Corinthians... Até que chegou o Palmeiras! pic.twitter.com/bztHzKLc8O — De Sola (@desolaoficial) August 8, 2020

Início de um sonho / deu tudo certo Anotem esse nome: Patrick de Paula pic.twitter.com/LWrh0RD0k9 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 8, 2020

jogando no Grêmio / foi pro Corinthians pic.twitter.com/IRFyvU3LXi — (@kettermam) August 8, 2020

sou o melhor da partida/fiz cagada pic.twitter.com/OeCGz9ktqO — 1Alviverdeⓟ (@1Alviverde) August 8, 2020

O Weverton pegaria o chute do Guarani do Paraguai — Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 8, 2020

Chega logo segunda feira pic.twitter.com/bWGALDZJQ1 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) August 8, 2020

Tá na hora de gastar os cara @Palmeiras pic.twitter.com/7eyIBJCv0T — Leo (@leocaiu) August 8, 2020

4 finais do Luxemburgo pelo Palmeiras contra o Corinthians. 4 TÍTULOS! pic.twitter.com/urvX0s86FX — De Sola (@desolaoficial) August 8, 2020

Aos são-paulinos que estão estranhando a festa dos palmeirenses: o Palmeiras acaba de ser campeão e isso se chama "comemoração de título". — Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 8, 2020

Última vez que foi campeão paulista: Ituano: 2014 Santos: 2016 Corinthians: 2019 Palmeiras: 2020 São Paulo: 18º sem previsão de chuva — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) August 8, 2020

Decisão por pênaltis do Palmeiras contra o Corinthians é assim! pic.twitter.com/RwFvsG56mP — De Sola (@desolaoficial) August 8, 2020

Últimos campeões do Paulistão: 2020 - Palmeiras 2019, 18 e 17- Corinthians 2016 e 15 - Santos 2014 - Ituano 2013 - Corinthians 2012, 11 e 10 - Santos Alguém pode conferir se o São Paulo está disputando o Cariocão? — Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 8, 2020