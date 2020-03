Patrocinador do Corinthians reformará quadra pública a cada 25 mil contas abertas

O Corinthians e o BMG lançaram nesta segunda-feira a campanha #FeitoDeResponsa. O banco, que é patrocinador máster do clube, reformará uma quadra pública a cada 25 mil contas digitais abertas. A torcida poderá participar da seleção dos espaços que serão reformados. O embaixador da campanha é o ídolo corintiano Marcelinho Carioca.

Além disso, o BMG passará a levar crianças de comunidades carentes e instituições sociais para assistirem aos jogos da equipe alvinegra na Arena Corinthians. Os torcedores que se tornarem correntistas participarão de sorteios para visitas exclusivas ao CT Joaquim Grava, ingressos e camisas do clube.

“A parceria entre o BMG e o Corinthians visa fortalecer cada vez mais o time com a participação efetiva da torcida”, afirma Márcio Alaor, vice-presidente do Banco BMG. “Essa campanha tem como mote que, com o banco oficial do corinthiano, é possível mostrar ao mundo que a Fiel Torcida pode fazer milhões de Feitos de Responsa, como sempre foi em toda a história do Corinthians”, finaliza Marcelinho Carioca.