Paulo Nobre critica diretoria do Palmeiras por saída de Prass

Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre criticou a atual diretoria pela saída do goleiro Fernando Prass. O jogador se despediu neste sábado, após defender o clube por sete anos.

"Todo bom time começa por um bom goleiro! Prass, MUITO obrigado por tudo que você fez por nós! Esses infelizes que não souberam respeitar um ídolo como você vão passar, já sua história no Palmeiras nunca! Você foi o único goleiro em 105 anos que fez o gol de um título (Copa do Brasil 2015)! Orgulho de ter trabalhado com você", escreveu Paulo Nobre em seu Twitter.

Prass chegou ao Palmeiras em 2013, durante a gestão de Paulo Nobre. Era um momento difícil do clube, que iniciaria, naquele ano, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Prass ficou sete anos no time alviverde e conquistou quatro títulos: Série B, Copa do Brasil (2015) e Campeonato Brasileiro (2016 e 2018).

Hoje aos 41 anos, o goleiro se tornou ídolo da torcida pelas atuações e pela postura profissional e de líder. O jogador viveu seu auge em 2015, na disputa da Copa do Brasil, depois de defender pênaltis na semifinal e final da competição e, ainda, converter a cobrança que garantiu o título à equipe alviverde. Em entrevistas recentes, o goleiro havia manifestado seu desejo de permanecer no Palmeiras e até de encerrar a carreira no clube.