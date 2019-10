Petr Cech é eleito o melhor jogador em sua estreia no hóquei no gelo

Aos 37 anos, o ex-goleiro do Arsenal e Chelsea, iniciou uma nova fase no mundo esportivo. Ele estreou no último domingo como goleiro de hóquei no gelo pelo Guildford Phoenix e foi eleito o melhor jogador da partida.

Let's give @PetrCech a warm welcome to #icehockey The hockey mask suits you well! Inspired by his hockey hero Hasek, Czech football goalie legend Cech of @ChelseaFC & @Arsenal wore #39 for his debut with the @Gford_Phoenix. ⚽️ ➡️ https://t.co/oiHzeZhHBk Ian Walton pic.twitter.com/fgsFaqSqW5 — IIHF (@IIHFHockey) October 14, 2019

Petr Cech teve papel importante no jogo de seu time contra o Swindon Wildcats. Durante o tempo regular a disputa acabou em 2 a 2. Já nas penalidades, o camisa 39 fez defesas importantes e foi decisivo na vitória do Phoenix, que disputa a NIHL (National Ice Hockey League), uma liga menor dentro da modalidade.

Two penalty saves ✅ Shoot-out win ✅ Man of the match ✅ Petr Cech had an ice hockey debut to remember. pic.twitter.com/r8NL0en8kE — Match of the Day (@BBCMOTD) October 13, 2019

Penalty shots. Sudden death. Wildcats must beat Cech to avoid defeat. Can you guess what happens next? #cfc pic.twitter.com/4Et0IrXNC0 — Liam Twomey (@liam_twomey) October 13, 2019

O tcheco, que praticou o esporte quando jovem em seu país, vai conciliar a atividade com o cargo de assessor técnico e de desempenho do Chelsea.