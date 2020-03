Por contrato com gravadora, MC Livinho cancela apresentação no Audax

A apresentação oficial do MC Livinho no Audax foi cancelada nesta terça-feira por causa do seu contrato com a gravadora Som Livre. O clube foi informado pela assessoria do cantor que ele não poderia comparecer na coletiva de imprensa marcada para as 12 horas (de Brasília) no Centro de Treinamento da equipe, em Osasco.

Nesta terça-feira, Livinho também iria realizar o seu primeiro treinamento junto ao elenco do time que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Em contato com a reportagem, o Audax informou que a principio a única informação é que o cantor não vai comparecer na apresentação e uma nova data será marcada. Já a assessoria de imprensa de Livinho afirmou que não está disponível para contato com a imprensa.

"O Grêmio Osasco Audax vem a público informar que por motivos de força maior, a Assessoria de Imprensa do MC Livinho solicitou o cancelamento da entrevista coletiva previamente agendada para hoje (10 de março) ao meio-dia. O Audax pede desculpas aos profissionais de mídia que demonstraram interesse em comparecer no evento. Infelizmente, a resolução do ocorrido está alheia aos nossos esforços. O clube deixa nossa estrutura e profissionais à disposição dos veículos de mídia para produzirem o conteúdo que desejarem. No momento, sem mais", informou o clube.

O cantor assinou contrato com o Audax na última segunda-feira (02). Ele já está inscrito na Federação Paulista de Futebol (FPF) e com o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). A sua estreia estava prevista para acontecer neste fim de semana, quando o Audax enfrenta o Atibaia, no sábado, às 15 horas (de Brasília), em Americana, mas ainda não é possível saber se o reforço será relacionado para o jogo.

No futebol, Livinho chegou a ganhar destaque em partidas beneficentes e inclusive já jogou no estádio José Liberatti, em Osasco. Já na música, ele iniciou a carreira aos 14 anos e hoje é um dos grandes sucessos no funk. Sua conta no Youtube conta com 1,65 milhão de inscritos e nas redes sociais o cantor soma 8 milhões de seguidores.

De acordo com as primeiras informações sobre a chegada de Livinho ao Audax, o cantor pretende conciliar a agenda de shows com a rotina de um atleta profissional. Atualmente o clube soma 14 pontos e ocupa o 10º lugar na tabela da Séria A2 do Campeonato Paulista. A colocação deixa o time fora do grupo de classificados à próxima fase da competição. Até o momento, a equipe garantiu três vitórias, cinco empates e três derrotas.